Сенсационное заявление Тегерана: Готово лекарство от коронавируса

Глава Организации продовольствия и лекарственных препаратов Ирана Мохаммад Реза заявил, что Иран разработал препарат для лечения коронавируса, который появится на рынке в течение 7-10 дней, сообщает haqqin.az со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

Накануне сырье для изготовления препарата было доставлено в Иран, процесс производства лекарства начался, приводят слова Резы иранские СМИ.

Препарат уже прошел клинические испытания и получил необходимые лицензии, подчеркнул Реза.