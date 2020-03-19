И Трамп объявил два препарата от коронавируса

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере о том, что два препарата способны справиться с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на твиттер американского президента.

«Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – ред.) перевернуло горы», - написал глава США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.