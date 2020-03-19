И Трамп объявил два препарата от коронавируса
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере о том, что два препарата способны справиться с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на твиттер американского президента.
HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020
«Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – ред.) перевернуло горы», - написал глава США.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.