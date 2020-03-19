Госакадемия физкультуры и спорта присоединяется к борьбе с коронавирусом

21 марта в онлайн-режиме было проведено заседание Ученого совета Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Во время заседания были обсуждены задачи, вытекающие из решений Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, в том числе организация учебного процесса в режиме онлайн, а также проведение мер, направленных на обеспечение безопасности студентов и профессорско-преподавательского состава.

В соответствии с решением Ученого совета Академия переведет 50 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом президента Азербайджана с целью охраны здоровья населения и усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала 2020 года Академия физкультуры и спорта осуществляет целый ряд различных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Были продезинфицированы все аудитории, спортивные залы, актовый зал, лаборатория и т.д. Проведена активная работа по повышению осведомленности среди студентов, преподавательского состава и административных работников, создана горячая линия для студентов и сотрудников Академии, были созданы условия для дистанционной работы сотрудников. Наряду с этим организовано онлайн-обучение в рамках англоязычных магистерских программ, ведется соответствующая работа для проведения онлайн-занятий в рамках бакалаврских и магистерских программ на азербайджанском и русском языках.

Ученый совет Академии выразил полную поддержку всех решений, принятых главой государства для борьбы с коронавирусной инфекцией, и призывает всех граждан страны проявить социальную ответственность и следовать требованиям и рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров.