Коронавирус сразил и личного охранника премьер-министра Италии

Сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте заразился новым типом коронавируса, однако сам глава правительства не инфицирован, стало известно журналистам в субботу из источников в администрации президента, сообщает РИА Новости.

"Председатель Совета министров Конте несколько дней назад сделал тест, который дал отрицательный результат", - сообщили источники.

Согласно этой информации, заразившийся COVID-19 сотрудник охраны премьера в течение последних недель не имел никаких непосредственных контактов с Конте и, в частности, не перемещался с ним в одной автомашине. Стало также известно, что состояние других сотрудников службы безопасности главы правительства не вызывает опасений, так как они соблюдали необходимые меры предосторожности, установленные в Италии в период пандемии.