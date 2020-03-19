Коллектив одного из крупных частных банков страны - Халг Банка - присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с представляющей большую угрозу для человечества пандемией COVİD-19.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Халг Банка, с целью финансовой поддержки мер, осуществляемых по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана, сотрудниками Халг Банка было перечислено 500 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Халг Банк со дня своего основания руководствуется в своей деятельности принципами корпоративной социальной ответственности, поддерживает отечественную экономику, прилагает усилия для сохранения высших ценностей азербайджанского народа.

В эти сложные дни Халг Банк продолжает непрерывное обслуживание своих клиентов посредством системы интернет-банкинга.