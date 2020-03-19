Азербайджан отказывается от проведения «Формулы-1»

В ходе состоявшейся телефонной конференции с участием руководства «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), организаторов гонок и спонсоров азербайджанская сторона заявила, что предпочитает отказаться от проведения Гран-при Азербайджана, запланированного на 7 июня, сообщает haqqin.az со ссылкой на Motorsport.

В условиях отмены всех мартовских, апрельских и майских этапов гонка в Баку должна была стать первой в сезоне, однако промоутеры Гран-при Азербайджана выразили свои опасения, связанные с коронавирусом. Для организаторов «Формулы-1» это еще один удар и серьезная финансовая потеря, так как Баку платит одну из самых высоких цен за проведение гонки. «Ф-1» уже потеряла порядка 200 миллионов долларов из-за отмены гонок, пишет польское издание Sportowe Fakty.

Азербайджан объяснил свое желание отказаться от июньской гонки тем, что подготовка городской трассы должна начаться уже в апреле. Данный процесс требует больших затрат, и в случае более поздней отмены гонки деньги будут потрачены впустую. В качестве примера приводится другая городская трасса: Гран-при Монако, который должен был состояться 24 мая, также отменен и уже не будет организован в этом году.

Под вопросом и Гран-при Канады, который должен был пройти спустя неделю после Баку.

Напомним, что ранее также были отменены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании. Причем гонки в Мельбурне и Шанхае, как и в Монако, уже не состоятся. Остальные отмененные этапы руководство «Формулы-1» планировало втиснуть в календарь позднее. После Азербайджана и Канады соревнования должны были пройти во Франции (28 июня), Австрии (5 июля), Великобритании (19 июля), Испании (26 июля), Венгрии (2 августа), Голландии (23 августа), Бельгии (30 августа), Италии (6 сентября), Сингапуре (20 сентября), России (27 сентября), Вьетнаме (4 или 18 октября), Японии (11 октября), США (25 октября), Мексике (1 ноября), Бразилии (15 ноября), Бахрейне (29 ноября) и ОАЭ (6 декабря).

Теперь возникают два вопроса: захочет ли Азербайджан провести гонку в другие сроки? И если да, найдет ли «Формула-1» место в календаре для Гран-при Азербайджана?