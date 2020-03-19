В Армении уже 190 больных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 190. Таким образом, количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки увеличилось на 30, сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Армения, как и многие другие страны, объявила режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. В Армении режим ЧП продлится месяц (с 16 марта по 14 апреля). Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия, по своей инициативе закрылись многие рестораны, кафе и магазины (кроме продовольственных) в Ереване и других городах. Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.