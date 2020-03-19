Северная Корея испытала новые ракеты

Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Снаряды были запущены из района округа Сончхон в провинции Пхенан-Пукто. Максимальная дальность полета ракет достигала около 410 километров, а высота — почти 50 километров.

По словам северокорейского лидера, оружейные системы, которые недавно были разработаны КНДР, внесут решающий вклад в «эпохальное изменение оборонной стратегии» государства.

Ким Чен Ын заявил, что огневую мощь Северной Коре необходимо укреплять, чтобы «иметь возможность уничтожить любого врага», который совершит военные действия против КНДР.