Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Коронавирус нового типа наиболее опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в отчете Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия.
Риск летального исхода после заражения коронавирусом при наличии сердечно-сосудистого заболевания увеличивается на 10,5%, говорится в отчете. Отмечается, что риск смерти повышают также диабет (на 7,3%), хронические заболевания дыхательных путей (на 6,5%), гипертония (на 6%) и онкологические заболевания (на 5,6%).