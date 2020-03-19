Трамп снова упрекнул Китай из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Китая нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения коронавируса на 2-3 месяца раньше. Такое мнение он выразил 21 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Я очень уважаю эту страну, ее лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока коронавирус не начал распространяться", − указал Трамп.

Американский лидер отметил, что было бы замечательно узнать о COVID-19 заранее.

"У нас не было этого времени. Китай −очень скрытная страна, к сожалению", − посетовал он.

По словам президента США, "заблаговременное предупреждение" со стороны Пекина позволило бы американским врачам подготовиться к распространению инфекции в стране.