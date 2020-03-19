Standard Insurance присоединилась к борьбе с коронавирусом

Одна из передовых страховых компаний страны Standard Insurance писоединилась к борьбе против коронавируcа.

Компания перевелеа 50 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу президента Ильхама Алиева. Данный Фонд был создан с целью обеспечить финансовую поддержку мера, предпринимаемой против распространения коронавируса в Азербайджане.

Напомним, что страховая компания Standard Insurance осуществляет деятельность с 2002 года. Компания была включена в «Список доверенных компаний» со стороны группы AON, являющейся крпунешим брокером Lloyd’s. Standard Insurance оказывает услуги по 4 видам обязательного страхования и 24 добровольным страхованиям.