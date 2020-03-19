Unibank выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Акционеры и Менеджмент Unibank, в рамках социальной ответственности перед обществом, считают своим долгом поддержать усилия государства по предотвращению распространения и ограничения негативного влияния на экономику и граждан страны пандемии короновирусовой инфекции.

По решению акционеров Unibank принял решение перевести 220 тыс манатов в Фонд поддержки борьбы с короновирусом, учрежденным указом президента страны.

Unibank разрабатывает собственную программу поддержки для тех своих клиентов (юридических и физических лиц), которые особо чувствительны к возможным негативным изменениям в экономике.

В банке также созданы все необходимые инструменты для дистанционного обслуживания, как корпоративных клиентов, так и физических лиц.

В эти трудные времена Unibank в рамках своих возможностей будет поддерживать своих добросовестных заемщиков и клиентов всеми доступными ему инструментами.

Банк также выражает благодарность и солидарность всем представителям бизнес сообщества Азербайджана, проявившим высокий уровень социальной ответственности перед лицом грядущих испытаний.