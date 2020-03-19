Gilan Holding выделил миллион манатов на борьбу с коронавирусом

В соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности, "Gilan Holding" выделил 1,000,000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

В дополнение к этому, согласно инструкциям Оперативного Штаба при Кабинете Министров, "Gilan Holding" и компании, входящие в его состав, начиная с февраля проводят ряд мероприятий в целях борьбы с коронавирусом:

Где возможно, работа была перенесена на режим “работы из дома”, собрания проводятся посредством видео звонков в онлайн режиме.

В местах, где “работа из дома” невозможна, держа в приоритете здоровье сотрудников и клиентов, со стороны отдела ОТОСБ сотрудникам проводятся тренинги, подготавливаются инструкции, а также проводится дезинфекция помещений в соответсвии с международными стандартами.

В составе "Gilan Holding" был также основан Оперативный штаб, который будет проводить мероприятия в поддержку борьбы с коронавирусом совместно с государственными учреждениями.

Как было отмечено ранее, многие отели, находящиеся в Баку и регионах, входящие в состав группы компаний “Gilan Holding”, временно сменили свой вид деятельности, превратившись в зоны борьбы с коронавирусом. На данный момент отели, выделенные для этих целей, используются в качестве карантинных зон. Все затраты карантинных зон, осуществляющих свою деятельность совместно с различными государственными учреждениями, также оплачиваются за счет средств холдинга.