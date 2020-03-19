Охваченная эпидемией Италия останавливает производство

Для выживания в условиях эпидемии Италия бросает все силы на производство товаров первой необходимости, закрывая второстепенные предприятия.

Премьер Джузеппе Конте объявил во время прямой трансляции в Facebook, что страна переживает тяжелейший кризис со времен конца Второй мировой войны.

«Санитарная чрезвычайная ситуация перерастает в экономическую», — сказал Конте, подчеркнув, что скрывать от людей правду все равно не будут.

Правительство страны приняло решение закрыть большинство производств для подготовки к пику чрезвычайной ситуации.

Ограничения продлятся до 3 апреля и не затронут работу продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

«Решение, принятое правительством, состоит в том, чтобы прекратить на национальной территории всю производственную деятельность, которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами», — заявил премьер.