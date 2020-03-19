Месси отрекся от спасения попавшего в тюрьму Роналдиньо

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не оказывал помощи бывшему партнеру по команде бразильцу Роналдиньо, который находится под стражей в парагвайской тюрьме. Об этом сообщает The Sun.

Утверждалось, что Месси якобы собрался потратить 3,5 миллиона евро на адвокатов для бразильца. Представители 32-летнего футболиста отреклись от подобной информации, отметив, что аргентинец переживает за Роналдиньо, но не намерен оказывать помощь финансового характера.