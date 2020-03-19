Коронавирус не помеха: Абхазия выбирает «президента»
Несмотря на пандемию коронавируса, в сепаратистской Абхазии открылись участки для голосования на повторных выборах «президента», пишут абхазские СМИ.
На высший пост претендуют экс-глава МВД Леонид Дзапшба, бывший министр экономики Адгур Ардзинба и лидер оппозиции Аслан Бжания.
Победивший на выборах 2019 года Рауль Хаджимба отказался от борьбы после массовых протестов в стране.
Россия не отправила наблюдателей на выборы из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.