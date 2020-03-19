Саакашвили: «Надвигается сильный экономический кризис. Украина не справится»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису. Такое заявление он сделал в интервью одесскому "Седьмому телеканалу".

Саакашвили выразил мнение, что приближается "очень сильный" экономический кризис.

"Это просто цунами надвигается", — заявил политик.

Как напомнил экс-президент Грузии, у России есть финансовая "подушка" - 600 миллиардов долларов, благодаря которым страна спокойно может пережить низкие цены на нефть, в то время как Украина попадет в "зону полной турбулентности".

"У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов", — пояснил Саакашвили.