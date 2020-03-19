Два миллиона манатов на борьбу с коронавирусом от Tabaterra

Закрытое акционерное общество Tabaterra присоединилось к кампании поддержки борьбы с коронавирусом.

«Закрытое акционерное общество Tabaterra в рамках социальной ответственности перед обществом, считает своим долгом поддержать усилия государства по предотвращению распространения и ограничения негативного влияния на экономику и граждан страны пандемии короновирусовой инфекции», - говорится в заявлении ЗАО.

Tabaterra, поддерживая призыв главы государства, приняла решение перевести  2 млн манатов в Фонд поддержки борьбы с короновирусом, учрежденным указом президента страны.

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