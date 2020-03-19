Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:07

В конце 2020 года цена на нефть может начать торговаться на уровне $60 за баррель, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Спустя две недели после обвала мировых цен, даже в руководстве Роснефти заметили, что что-то идет не так. И это «что-то» нужно «как-то» объяснять, поскольку, по словам классика, «все встревожены, а слухи идут самые нехорошие".

И чтобы развеять все сомнения, к встревоженной общественности вышел сам глава Роснефти Игорь Сечин – успокоить тревоги, развеять сомнения, и еще раз заверить, что все идет по плану и в верном направлении. В его выступлении следует обратить внимание на три аспекта. Во-первых, о том, что в падении цен нет ничего драматичного. «Стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — отметил он, добавив, что в компании к этому сценарию были готовы изначально. Во-вторых, сланцевой нефти, по мнению господина Сечина, уже приходит конец. «Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. И это приведет к какой-то новой балансировке [рынка]», – заявил глава Роснефти. И планы США инвестировать в поддержание своей экономики $1,5 триллиона американским нефтяникам ничем не помогут, поскольку инвесторы в дальнейшем не будут доверять росту сланцевой добычи. И, в-третьих, сделка ОПЕК+, по мнению главного в России по нефти, конечно, «вносила свою лепту в балансировку рынка через сокращение добычи». Но в то время, когда страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, сокращали добычу, США и ряд других государств наращивали. «Есть ли смысл в дальнейшем сокращении, если другие производители будут наращивать?», - задал господин Сечин гамлетовский по накалу драматизма вопрос, заранее ожидая от аудитории отрицательного ответа.