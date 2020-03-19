Россия обещает погибель сланцевой нефти… А США идут на союз с саудитами актуально и срочно
В конце 2020 года цена на нефть может начать торговаться на уровне $60 за баррель, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Спустя две недели после обвала мировых цен, даже в руководстве Роснефти заметили, что что-то идет не так. И это «что-то» нужно «как-то» объяснять, поскольку, по словам классика, «все встревожены, а слухи идут самые нехорошие".
И чтобы развеять все сомнения, к встревоженной общественности вышел сам глава Роснефти Игорь Сечин – успокоить тревоги, развеять сомнения, и еще раз заверить, что все идет по плану и в верном направлении.
В его выступлении следует обратить внимание на три аспекта. Во-первых, о том, что в падении цен нет ничего драматичного. «Стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — отметил он, добавив, что в компании к этому сценарию были готовы изначально.
Во-вторых, сланцевой нефти, по мнению господина Сечина, уже приходит конец. «Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. И это приведет к какой-то новой балансировке [рынка]», – заявил глава Роснефти. И планы США инвестировать в поддержание своей экономики $1,5 триллиона американским нефтяникам ничем не помогут, поскольку инвесторы в дальнейшем не будут доверять росту сланцевой добычи.
И, в-третьих, сделка ОПЕК+, по мнению главного в России по нефти, конечно, «вносила свою лепту в балансировку рынка через сокращение добычи». Но в то время, когда страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, сокращали добычу, США и ряд других государств наращивали. «Есть ли смысл в дальнейшем сокращении, если другие производители будут наращивать?», - задал господин Сечин гамлетовский по накалу драматизма вопрос, заранее ожидая от аудитории отрицательного ответа.
Ну и под конец Сечин вообще выступил с шокирующими цифрами. По словам Сечина, операционные затраты на добычу российской нефти сопоставимы с саудовскими – $3,1 на баррель у России против $2,8 у саудитов. «При этом мы не демпингуем в отличие от них, поэтому наша эффективность может быть даже и выше», – отметил он.
Вполне очевидно, что господин Сечин рассчитывал на терапевтический эффект своей речи: успокоить взволнованных, приободрить павших духом и устыдить сомневающихся. Для специалистов и скептиков стало совершенно очевидным, что никакого четкого плана у Роснефти по действиям в нынешних условиях нет, и единственное, что остается – попытаться уверить всех, что все под контролем и идет как надо.
А между тем весьма интересная информация по нефтяной теме пришла из США. Как сообщает со ссылкой на своих источников издание The Wall Street Journal, группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией. Такой ОПЕК 2.0 – хоть и в более узком составе, но вполне эффективный в вопросах регулирования мировых цен на нефть.
Перспективы у нового картеля выглядят весьма масштабными. Положа руку на сердце, эпоха расцвета ОПЕК как мирового регулятора цен на мировых рынках давно ушла в прошлое – из монополиста в данном вопросе он превратился в «один из факторов», определяющих стоимость барреля. Но геоэкономика пустоты не терпит, особенно в отношении столь деликатного товара, а потому уже как с десяток лет существует запрос на новые формы международных структур, способных проводить адекватную и предсказуемую политику на нефтяном рынке.
Разумеется, возникновение такого ОПЕК 2.0 – дело не быстрое, одно сопряжение картельных правил с предельно либеральной нефтянкой США займет массу времени, да и сам процесс будет изобиловать драматическими поворотами. Но если запрос на такую структуру есть – она обязательно в той или иной форме появится. Некоторые процессы – они как сланцевая нефть, запретить их невозможно, неизбежно пробьют себе дорогу и займут комфортную для себя нишу.