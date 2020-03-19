Хаменеи: "Вас, американцев обвиняют в создании коронавируса"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

"Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь Ирану и помочь лекарствами. Это очень странные слова. Во-первых, у вас дефицит, как следует из поступающих из США новостей", - сказал Хаменеи в ходе выступления, которое транслировалось иранским телевидением.

"Во-вторых, вас американцев обвиняют в создании вируса. Я не знаю, насколько эти обвинения верны, но когда такие обвинения существуют, какой разумный человек станет принимать от вас лекарства. Может, ваши препараты - это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять", - добавил он.