Gunay Bank и Gunay Sigorta присоединились к борьбе с коронавирусом
Один из старейших банков республики Gunaybank, а также страховая компания Gunaysigorta присоединились к призыву главы государства в борьбе против коронавируcа.
Таким образом, Gunaybank перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу президента Ильхама Алиева.
Такую же сумму в фонд перечислила и Gunaysigorta.
Данный Фонд был создан с целью обеспечить финансовую поддержку мерам, предпринимаемым против распространения коронавируса в Азербайджане.