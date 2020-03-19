Gunay Bank и Gunay Sigorta присоединились к борьбе с коронавирусом

Один из старейших банков республики Gunaybank, а также страховая компания Gunaysigorta присоединились к призыву главы государства в борьбе против коронавируcа.

Таким образом, Gunaybank перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу президента Ильхама Алиева.

Такую же сумму в фонд перечислила и Gunaysigorta.

Данный Фонд был создан с целью обеспечить финансовую поддержку мерам, предпринимаемым против распространения коронавируса в Азербайджане.