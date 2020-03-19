В Баку будет туманно

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 23 марта. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен туман.

Будет дуть северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра будет в основном без осадков, ночью и утром местами будет туман.

Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 15-20 градусов тепла , в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.