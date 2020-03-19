Bakı Abadlıq Xidməti выделило на борьбу с коронавирусом 200 тысяч манатов

Исходя из социальной ответственности, ООО Bakı Abadlıq Xidməti поддержало социальные меры, предпринимаемые государством для усиления борьбы против коронавируса в Азербайджане.

В сообщении ООО говорится, что весь коллектив Bakı Abadlıq Xidməti обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, а для продолжения деятельности предприятия, весь коллектив за исключением руководства и необходимых сотрудников отправлен в отпуск с сохранением зарплаты.

Созданы все условия для их продолжения работы из дома.

Кроме этого, ООО Bakı Abadlıq Xidməti пожертвовало в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов.