Пасха в Ватикане состоится! Несмотря на коронавирус
Как сообщалось ранее, Ватикан принял беспрецедентное решение о перенесении сроков месс, отмене торжественных процессий накануне и после Пасхи.
В продолжение этих ограничительных мер Конгрегация веры, по рекомендации Папы Франциска, опубликовала новый декрет. Он касается непосредственно литургического празднования католиками Воскресения Христова. В нем говорится, что пасхальную службу нельзя перенести, так как она является центром литургического года католической церкви.
В документе говорится, что можно перенести мессу освящения мира (о ней мы писали ранее — прим.авт.).
Как сообщает Католическое информационное агентство, декрет, изданный по распоряжению понтифика, предписывает не переносить мессу в ночь на воскресенье 12 апреля, однако можно перенести освящение масла помазания, выпадающую на Великий четверг. Обычно она проходит перед полуднем. В ходе ее епископы помазывают (благословляют) маслом больных, воцерковленных, освящая миро.
В странах, которые подверглись жестким карантинным мерам в связи с коронавирусом, святые мессы Великой (или Страстной) недели епископы должны согласовать с местными Конференциями епископата. Эти богослужения будут происходит в кафедральных соборах, а также в приходах без присутствия обычных верующих. Время проведения служб должно будет обнародовано заранее, чтобы верующие смогли следить за их ходом с помощью медиа (телевидения, радио, интернета).
Священникам разрешено отправлять службы Тайной вечери в Великий четверг в кафедральных соборах и приходских церквях, исключительно без присутствия верующих. Омывание ног, перенесение Святых тайн в символическую тюрьму (временной каплицы, используемой на Великой неделе) отменяется.
Похожим образом будет выглядеть литургия Страстей Господних и Великой пятницы, а также литургия Пасхального сочельника. Отменяется обряд освящения огня. После зажжения пасхальной свечи священник начинает петь гимн «Да ликуют сонмы ангелов», провозглашающий Пасху, а потом переходит к Литургии слова. Во время Литургии Купели вновь провозглашается исповедание веры — то есть, по-латыни Credo.
Как мы сообщали ранее, ватиканская Конгрегация веры допускает перенесение процессий и других массовых выражений набожности Великой недели и Тридуума (службы трех дней, начиная с Великого четверга и включая Воскресение Христово - прим.авт.) на другие, более поздние сроки, например, на 14 и 15 сентября, когда католики отмечают Воздвижение Креста Господня.
Все предписания Ватикана распространяются на диецезии, епархии, приходы во всем мире. Конференция польских епископов (КПЕ) уже отдала распоряжение об отмене освящения в Великую субботу пасхальных угощений — куличей, вина и других продуктов. Вместо этого еда должна освящаться самим верующими дома перед пасхальным завтраком по специальному обряду. Там же подчеркивается, что в пасхальный сочельник и в Воскресение Христово не проводится окропление святой водой.
В польских костелах должны будут организованы видео- и аудиотрансляции для того, чтобы прихожане удаленно присутствовали и участвовали в молитвах. Также в распоряжении сказано, что КПЕ призывает епископов, чтобы индивидуальные исповеди в дни Великого поста проводились только по согласованию с местными санитарными учреждениями и только при соблюдении приватности и мер предосторожности. В то же время, епископат категорически отрицает исповедь при посредстве интернета или телефона. Там же говорится о невозможности публичного отпущения грехов для отдельного верующего. В распоряжении предусмотрены особые, бесконтактные формы раздачи в праздник облаток (хлеба причастия — прим.авт.).
Как видно, католическая церковь тщательно подходит к столь важным событиям в жизни верующих, понимая риски. Даже в Ватикане понимают, что береженого Бог бережет. И не молитвами едиными может спастись человек.