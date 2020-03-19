Пасха в Ватикане состоится! Несмотря на коронавирус

В продолжение этих ограничительных мер Конгрегация веры, по рекомендации Папы Франциска, опубликовала новый декрет. Он касается непосредственно литургического празднования католиками Воскресения Христова. В нем говорится, что пасхальную службу нельзя перенести, так как она является центром литургического года католической церкви.

Как сообщалось ранее, Ватикан принял беспрецедентное решение о перенесении сроков месс, отмене торжественных процессий накануне и после Пасхи.

В документе говорится, что можно перенести мессу освящения мира (о ней мы писали ранее — прим.авт.).

Как сообщает Католическое информационное агентство, декрет, изданный по распоряжению понтифика, предписывает не переносить мессу в ночь на воскресенье 12 апреля, однако можно перенести освящение масла помазания, выпадающую на Великий четверг. Обычно она проходит перед полуднем. В ходе ее епископы помазывают (благословляют) маслом больных, воцерковленных, освящая миро.

В странах, которые подверглись жестким карантинным мерам в связи с коронавирусом, святые мессы Великой (или Страстной) недели епископы должны согласовать с местными Конференциями епископата. Эти богослужения будут происходит в кафедральных соборах, а также в приходах без присутствия обычных верующих. Время проведения служб должно будет обнародовано заранее, чтобы верующие смогли следить за их ходом с помощью медиа (телевидения, радио, интернета).

Священникам разрешено отправлять службы Тайной вечери в Великий четверг в кафедральных соборах и приходских церквях, исключительно без присутствия верующих. Омывание ног, перенесение Святых тайн в символическую тюрьму (временной каплицы, используемой на Великой неделе) отменяется.

Похожим образом будет выглядеть литургия Страстей Господних и Великой пятницы, а также литургия Пасхального сочельника. Отменяется обряд освящения огня. После зажжения пасхальной свечи священник начинает петь гимн «Да ликуют сонмы ангелов», провозглашающий Пасху, а потом переходит к Литургии слова. Во время Литургии Купели вновь провозглашается исповедание веры — то есть, по-латыни Credo.