Binə Agro выделило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов

Одно из ведущих производителей овощей в Азербайджане ЗАО Binə Agro приняло решение перевести 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным по указу президента Ильхама Алиева.

«Создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом является важным шагом в борьбе с распространением вируса в стране. Будучи компанией, которая считает верховным принципом стратегию социальной ответственности, мы не могли не оказать поддержку этой важной инициативе. Общая ответственность является исторической необходимостью для нашей судьбы», - сказал руководитель ЗАО Binə Agro Рашад Маилов.

Отметим, что компания Binə Aqro обладает 9-летним опытом в сфере производства и продажи сельскохозяйственной продукции. Компания имеет парники общей площадью в 75 гектаров, где выращивает помидоры, огурцы, баклажаны, брокколи и другие овощи.