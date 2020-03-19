Лукашенко отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Беларусь не будет отправлять чартерные рейсы за теми гражданами, которые выехали за границу в разгар эпидемии коронавируса.

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — цитирует президента агентство Белта.

Глава государства возложил личную ответственность на каждого за принимаемые решения, в том числе на тех, кто пользовался так называемой «картой поляка». Таким образом, около 11 тысяч граждан страны могут лишиться возможности вернуться домой до окончания пандемии.