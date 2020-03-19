Ситуация в мире захватывает обширные области деятельности человека. Не исключение и космическая отрасль. Совместный амбициозный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и «Роскосмоса» по запуску на Красную планету космического аппарата с марсоходом на борту, очередной этап которого должен был быть осуществлен в июле этого года, перенесен пока что на 2022 год.

Обе партнерские космические структуры опубликовали сообщение, в котором говорится о причине такого решения: «требуются дальнейшие испытания космического корабля с готовым оборудованием и программированием». Далее говорится: «Кроме того, стороны должны признать, что финальной части действий ExoMars угрожает ухудшение эпидемиологической ситуации в европейских странах».

Миссия ExoMars (Exobiology on Mars – полное английское название проекта) – это совместное предприятие Европейского космического агентства и российского космического агентства «Роскосмос», целью которого должны быть поиски следов жизни на Марсе, а также лучшая подготовка к пилотируемым полетам на эту планету в будущем.

Exo Mars – это астробиологическая программа, в которую с 2001 года входили не только европейские страны, но и США. В 2009 году к ней присоединилась Россия.

Первая совместная миссия ЕКА и российского агентства стартовала в 2016 году, когда спускаемый аппарат Европейского космического агентства с марсоходом «Скиапарелли» при попытке совершить посадку на Красной планете разбился.

Следующая после нынешнего года попытка посадки и дальнейших исследований в рамках ExoMars должна была быть предпринята в 2023 году, когда аппарат «Роскосмоса» под игривым названием «Казачок» с российским оборудованием и марсоходом ЕКА «Розалинд Франклин» на борту планировалось «опустить» на Марс. По соглашению между двумя сторонами проекта, ракета-носитель российского производства «Протон» должна выводить космические аппараты на орбиту Марса.

Теперь проект «завис» во времени. Во всяком случае, на два года.