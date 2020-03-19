Полад Бюльбюльоглы вмешался... И 34 азербайджанца летят в Баку

В воскресенье 34 гражданина Азербайджана отправлены в Баку из международного аэропорта Шереметьево самолетом российской авиакомпании "Аэрофлот".

Как сообщили haqqin.az  в посольстве Азербайджана в России, это стало возможным благодаря вмешательству посольства и руководства ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Также сообщается, что в связи с известной ситуацией вопрос отправки соотечественников на родину находится под строгим контролем посольства. Посольство сотрудничает с представительством AZAL в России.

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