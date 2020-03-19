Южная Корея показывает миру либеральный способ борьбы с коронавирусом. Сеул справляется с эпидемией благодаря повсеместному тестированию, свободе информации, общественному доверию, без жестких мер по ограничению передвижений, которые стали применять Китай и Италия, а за ними и многие другие страны мира.

Еще до недавнего времени Южная Корея была вторым после Китая затронутым коронавирусом государством. На стыке февраля и марта здесь ежедневно фиксировалось до 500 случаев заболевания, и высказывались опасения, что вспышку не удастся остановить.

- Корея как демократичное государство ценит глобализацию и плюралистическое общество. Поэтому мы верим, что должны прекращать перешагнуть ограничения конвенционального подхода к борьбе с заразной болезнью, - сказал недавно министр здравоохранения Южной Кореи Ким Ган Ли. - Чем быстрее и прозрачней мы сделаем доступной информацию, тем больше людей будет верить правительству. И начнут вести себя рационально, для общего блага.

Всемирная организация здравоохранения хвалит Китай за беспрецедентные меры карантинного характера, особенно, за введенные в городе Ухань, где и вспыхнула эпидемия. Китайские государственные медиа воспользовались этим в целях пропаганды — они стали призывать брать пример с КНР. Часть комментаторов стала твердить, что, мол, китайский авторитаризм показал в борьбе с эпидемией свои преимущества перед демократическим светом. Оказывается, Южная Корея показывает неплохие результаты без использования таких драконовских мер. Корейцам удалось переломить ход лавинообразного заражения, процент летальных исходов здесь намного ниже среднего в мире, значительно ниже, чем в Китае и Италии.

Тремя неделями позже в Италии объявили о более чем 4000 вновь зараженных и о 600 смертях за одни сутки.

В Корее же в последние дни количество ежедневно обнаруживаемых фактов заболевших Covid-19 не превышает 200. А в минувшую пятницу общее число смертей с начала эпидемии составило 102 случая. Процент смертей там составляет чуть более 1 процента, в то время, как в Китае эта цифра, по официальным данным, называлась, как неполные 4 процента, а в Италии более 10!

В отличие от Китая и Италии, в Корее миллионам людей не запрещено выходить из дому или перемещаться. Такие жесткие меры не были введены даже в наиболее затронутых эпидемией местах, как город Даегу и в провинции Северный Кёнсан. Корея не закрыла границ, хотя ввела карантинный режим для прибывающих из Европы.

- У нас нет запрета выходить из дому. Часть магазинов и ресторанов открыта, однако не все — люди осторожны. Автобусы и метро работают хорошо, только пассажиры используют гель для дезинфекции рук, - сказал польскому агентству ПАП житель города Гуми провинции Северный Дёнсан Ко Му Чжон.

Вместо запретов южнокорейские власти решили открыто информировать об обнаруженных случаях заражения в стране, но прежде всего об обследовании большого количества людей и наблюдении и изоляции тех, которые имели контакт с диагностированными пациентами. Сформулированы рекомендации не выходить из дома, избегать мест, где собираются люди, а общество благоразумно следует этим предостережениям. В стране ежедневно проводится около 20 тысяч тестов на вирус.

- Мой знакомый позвонил и сказал, что должен соблюдать карантин, сидя дома в течение двух недель, так как один из клиентов его магазина заразился. Через два дня от правительства ему были доставлены еда и другие продукты на две недели. Магазин был продезинфицирован, - говорит Ко. Он добавил, что тесты на коронавирус в Южной Корее бесплатны для тех, у кого есть признаки болезни. Для остальных такой тест обойдется примерно в 100 евро.

В то же время здесь закрыты детские сады, основные и средние школы. Начало учебного процесса как семестр уже переносилось трижды, в общей сложности, на пять недель. Ученики все еще не вернутся в школы до 6 апреля.

Примером открытой и всеобщей информации было особое информирование медиа о поляке, у которого заражение было обнаружено в Сеуле 12 марта. Медиа подробно писали о том, что он ел в ресторанах, был у стоматолога, ехал в метро. Но, при этом весьма важно, - медиа обнародовали его персональные данные. В сообщениях говорилось также, что до этого он находился в Польше с 3 по 10 марта. То есть вполне вероятно, коронавирус он «привез» уже из Европы.

Опыт Южной Кореи очень ценный с точки зрения консолидации общества. Но, к сожалению, он вряд ли приложим к реалиям Италии, Франции, Испании или, скажем, балканских стран. На мой взгляд, просто потому, что здесь речь идет о совершенно разных ментальностях и основах общественной организации. И демократия тут ни при чем.