GESCO выделила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов

Одна из ведущих охранных компаний в Азербайджане GESCO приняла решение перевести 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным по указу президента Ильхама Алиева.

«Как человек, занимающийся активной предпринимательской деятельностью в Азербайджане, считаю перечисление средств в созданный по инициативе президента Ильхама Алиева Фонд поддержки борьбы с коронавирусом как гражданский долг и неотъемлемую часть нашей социальной корпоративной стратегии. Как компания, мы благодарим сотрудников всех госструктур, привлеченных к борьбе с коронавирусом и заявляем, что готовы всегда быть рядом с ними», - сказа руководитель ОАО GESCO Анар Джалилов.

Открытое акционерное общество GESCO (General Security Company) было учреждено 25 июня 2005 года. Компания оказывает охранные услуги в Баку и различных районах страны. Компания реализует свыше 100 проектов и обладает коллективом в 1200 человек.