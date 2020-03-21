Сурен Саркисян: "Решение Трампа обусловлено активностью Азербайджана"

Решение администрации американского президента Дональда Трампа сократить помощь Карабах у (сепаратистский режим в Нагорном Карабах е-ред.) обусловлено как активностью азербайджанского лобби, так и общим стремлением Вашингтона уменьшить финансовое содействие иностранным государствам. Такое мнение политолог Сурен Саркисян высказал в эфире Sputnik Армения.

Ранее Армянский центр американских исследований сообщил, что власти США решили свернуть программу по разминирования в Карабахе. Согласно источнику, решение, в частности, принял Совет национальной безопасности США.

По мнению Сурена Саркисяна, в приоритеты администрации Трампа не входит предоставление внешней помощи, в частности, тем странам, которые не имеют стратегического значения для США. Поэтому администрация американского президента почти на 40% сократила объем внешней помощи.

Что касается конкретно Карабаха, то речь здесь идет о программе разминирования, которую осуществляла одна из организаций, получавшая финансирование от американцев. В связи с этим возникают вопросы, почему решено свернуть эту программу, и почему именно на этом этапе.

"Нужно особо отметить активную работу азербайджанских лоббистов в Вашингтоне. Нам удалось даже выяснить, какая сумма и какой именно азербайджанской лоббистской структуре направляется для работы в Совете национальной безопасности США. Именно Совет национальной безопасности решил, что эта программа не будет продолжена", - отметил политолог.

Саркисян с сожалением отметил тот факт, что активные усилия армянского лобби и письмо 70 конгрессменов не возымели своего действия в этом вопросе.

"Баку для Вашингтона стал приоритетом, и не случайно, что в 2018-2019 годах США выделили Азербайджану военную помощь в размере около 800 миллионов долларов", - сказал Саркисян.