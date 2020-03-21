Сурен Саркисян: "Решение Трампа обусловлено активностью Азербайджана"
Решение администрации американского президента Дональда Трампа сократить помощь Карабаху (сепаратистский режим в Нагорном Карабахе-ред.) обусловлено как активностью азербайджанского лобби, так и общим стремлением Вашингтона уменьшить финансовое содействие иностранным государствам. Такое мнение политолог Сурен Саркисян высказал в эфире Sputnik Армения.
Ранее Армянский центр американских исследований сообщил, что власти США решили свернуть программу по разминирования в Карабахе. Согласно источнику, решение, в частности, принял Совет национальной безопасности США.
По мнению Сурена Саркисяна, в приоритеты администрации Трампа не входит предоставление внешней помощи, в частности, тем странам, которые не имеют стратегического значения для США. Поэтому администрация американского президента почти на 40% сократила объем внешней помощи.
Что касается конкретно Карабаха, то речь здесь идет о программе разминирования, которую осуществляла одна из организаций, получавшая финансирование от американцев. В связи с этим возникают вопросы, почему решено свернуть эту программу, и почему именно на этом этапе.
"Нужно особо отметить активную работу азербайджанских лоббистов в Вашингтоне. Нам удалось даже выяснить, какая сумма и какой именно азербайджанской лоббистской структуре направляется для работы в Совете национальной безопасности США. Именно Совет национальной безопасности решил, что эта программа не будет продолжена", - отметил политолог.
Саркисян с сожалением отметил тот факт, что активные усилия армянского лобби и письмо 70 конгрессменов не возымели своего действия в этом вопросе.
"Баку для Вашингтона стал приоритетом, и не случайно, что в 2018-2019 годах США выделили Азербайджану военную помощь в размере около 800 миллионов долларов", - сказал Саркисян.