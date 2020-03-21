Россия приостановит авиасообщение с Турцией

Авиасообщение между Россией и Турцией ограничат с 23 марта из-за пандемии коронавируса; полеты будут выполняться только регулярными рейсами Москва-Стамбул и вывозными чартерными рейсами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Такие меры приняли, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. Под наблюдение попали более 50 тысяч россиян.