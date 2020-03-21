И виноделы услышали воззвание президента: 300 тысяч

Старейшее винодельческое предприятие в Азербайджане – ОАО «Гёйгёльский винный завод» присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с бушующей во всем мире пандемией COVİD-19.

С целью финансовой поддержки мер, осуществляемых по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана, Гёйгёльский винный завод перечислил 300 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

ОАО «Гёйгёльский винный завод» - старейшее предприятие по производству алкогольных и безалкогольных напитков со 160-летней историей. Компания выпускает свою продукцию под товарным знаком «Хан». Гёйгёльский винный завод также является самым крупным производителем спирта в Азербайджане.