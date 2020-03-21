AHK İnşaat присоединилась к кампании по борьбе с коронавирусом

К кампании по поддержке борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане присоединилась еще одна компания.

Представительство турецкой компании AHK İnşaat, следуя призыву президента Ильхама Алиева, пожертвовало в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 10 тысяч манатов.

«Будучи представительством зарубежной компании в Азербайджане мы приняли решение оказать посильную поддержку этому призыву. Считаем, что сейчас самое время, чтобы все граждане, бизнес-структуры проявили социальную ответственность и единение перед лицом опасности коронавируса», - гвоорится в заявлении компании.

AHK İnşaat” (ahk.com.tr) будучи турецкой компанией реализует проекты по строительству отелей в различных странах, включая и отели известных пятизвездочных брендов.