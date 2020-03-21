RR Constructions выделила деньги на борьбу с коронавирусом
Одна из крупных частных компаний Азербайджана ООО RR Constructions, осознавая социальную ответственность перед обществом, присоединилась к борьбе с коронавирусом в Азербайджане.
Для этих целей RR Constructions перечислила в созданный указом президента Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50 тысяч манатов.
Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом президента Азербайджана 19 марта для обеспечения финансовой поддержки мерам, реализуемым в направлении борьбы с коронавирусом.