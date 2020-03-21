Российские олигархи бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких

Как сообщает газета The Moscow Times со ссылкой на одну из таких семей, богачи уже бросились скупать аппараты, но не для больниц и госпиталей, а для собственных нужд.

Одними только деньгами эту проблему уже не решить, — чтобы приобрести более одного аппарата в одни руки нужно записаться в восьмимесячный лист ожидания.

Отмечается, что по всей стране, в среднем, приходится около 29 устройств ИВЛ на 100 тыс. жителей, при этом четверть из них находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего в государственных больницах — около 42-43 тыс. устройств, но многие из них уже устарели, сообщает компания Headway.

Источник The Moscow Times отмечается, что российские состоятельные семьи в этих условиях создают «клиники на дому» — для тяжелых случаев пневмонии. Стоимость одного аппарата достигает 1,8 миллиона рублей. При этом огромные листы ожидания уже образовались у более чем десяти российских компаний, продающих медицинское оборудование.