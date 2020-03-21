SOCAR AQS перечислил в Фонд помощи борьбе с коронавирусом 1,5 миллиона манатов

18:25

Всячески поддерживая рекомендации президента страны Ильхама Алиева по демонстрации социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, SOCAR AQS продолжает свои инициативы в этом направлении. SOCAR AQS перечислило 1,5 миллиона манатов в Фонд помощи борьбе с коронавирусом, созданным согласно указу президента Ильхама Алиева от 19 марта с целью усиления борьбы с пандемией коронавируса, уменьшением негативного действия острых потрясений на мировых рынках населению, макроэкономической стабильности, занятости и субъектам предпринимательства.

Включая указанную сумму, компании, которые входят в NEQSOL Holding, частью которого является также и SOCAR AQS, перечислили в фонд в общей сложности 5 миллионов манатов. Помимо этого, по инициативе сотрудников SOCAR AQS, организована закупка и доставка в страну из-за рубежа, а также передача их соответствующим ведомствам защитных маск, тепловизоров, средств и оборудования дезинфекции, комплектов тестов и аппаратов искусственного дыхания. В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности SOCAR AQS, руководствуясь международным опытом и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также Министерства здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, с целью борьбы с коронавирусом (COVID-19) и предупреждения распространения этого заболевания, на предприятии, начиная с февраля, проводятся необходимые мероприятия. Так, согласно приказу руководства предприятия, создана Рабочая группа с целью усиления мероприятий против коронавирусной пандемии и контроля выполняемых мероприятий в этом направлении. В настоящее время SOCAR AQS проводит целенаправленные просветительские и превентивные меры в направлении защиты здоровья работников, находящихся на рабочих площадках, членов их семей, сотрудничающих с компанией учреждений, в том числе клиентов, подрядчиков и субподрядчиков. В то же время SOCAR AQS не оставляет без внимания своих сотрудников в возрасте и членов их семей, с особым вниманием проводят все необходимые работы по их социальной изоляции и обеспечению.