SOCAR AQS перечислил в Фонд помощи борьбе с коронавирусом 1,5 миллиона манатов
Всячески поддерживая рекомендации президента страны Ильхама Алиева по демонстрации социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, SOCAR AQS продолжает свои инициативы в этом направлении.
SOCAR AQS перечислило 1,5 миллиона манатов в Фонд помощи борьбе с коронавирусом, созданным согласно указу президента Ильхама Алиева от 19 марта с целью усиления борьбы с пандемией коронавируса, уменьшением негативного действия острых потрясений на мировых рынках населению, макроэкономической стабильности, занятости и субъектам предпринимательства.
Включая указанную сумму, компании, которые входят в NEQSOL Holding, частью которого является также и SOCAR AQS, перечислили в фонд в общей сложности 5 миллионов манатов.
Помимо этого, по инициативе сотрудников SOCAR AQS, организована закупка и доставка в страну из-за рубежа, а также передача их соответствующим ведомствам защитных маск, тепловизоров, средств и оборудования дезинфекции, комплектов тестов и аппаратов искусственного дыхания.
В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности SOCAR AQS, руководствуясь международным опытом и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также Министерства здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, с целью борьбы с коронавирусом (COVID-19) и предупреждения распространения этого заболевания, на предприятии, начиная с февраля, проводятся необходимые мероприятия. Так, согласно приказу руководства предприятия, создана Рабочая группа с целью усиления мероприятий против коронавирусной пандемии и контроля выполняемых мероприятий в этом направлении.
В настоящее время SOCAR AQS проводит целенаправленные просветительские и превентивные меры в направлении защиты здоровья работников, находящихся на рабочих площадках, членов их семей, сотрудничающих с компанией учреждений, в том числе клиентов, подрядчиков и субподрядчиков. В то же время SOCAR AQS не оставляет без внимания своих сотрудников в возрасте и членов их семей, с особым вниманием проводят все необходимые работы по их социальной изоляции и обеспечению.
Так, под бдительным контролем находится санитарно-эпидемиологическая ситуация на всех рабочих площадках, на входах в рабочие площадки используются тепловизоры, все работники обеспечены защитными масками, на всех рабочих площадках установлены станции для дезинфекции рук, подготовлены и доставлены каждому члену коллектива просветительские видеорекомендации и постеры с целью защиты от коронавируса, периодически проводятся соответствующие дезинфекционные работы на всех рабочих и бытовых площадках, находящихся на пользовании предприятия. Для организации эффективной взаимосвязи создан центр связи «Горячая линия», организованы соответствующие транспортные средства для безопасной доставки сотрудников на рабочие площадки, с целью предупреждения широкого распространения болезни внедрена дистанционная работа из дома для офисных работников, на производственных площадях предприняты шаги для перехода в новые режимы работы, и временно приостановлены командировки сотрудников в зарубежные страны. Все внутренние и внешние собрания проводятся в режиме онлайн с помощью современных технологий.
С целью обеспечения общения, единства и высокого состояния духа в этот напряженный период производственных работников, трудящихся на разных географических точках, а также офисных работников, находящихся на дистанционной работе из дома, начало свою деятельность корпоративное онлайн радио SOCAR AQS.
Отдел Человеческого капитала продолжает видеотренинги с целью развития сотрудников. Одновременно с этим, Отдел Человеческого капитала выступает с разными онлайн-инициативами с целью защиты физического и психологического здоровья сотрудников и членов их семей, проводит соответствующие мероприятия.
Отметим, что до сих пор не зафиксировано случая заражения коронавирусом среди работников предприятия и членов их семей. С целью непрерывного выполнения плана мероприятий по борьбе с болезнью Рабочая группа, созданная в предприятии, продолжает свою деятельность в режиме онлайн в дни праздника Новруз, предпринимает необходимые шаги и постоянно следит за мероприятиями, проводимыми со стороны государства, за установленными правилами и указаниями.
SOCAR AQS вносит свою лепту в проводимые общегосударственные и общенародные мероприятия в ответ на соответствующий сложный вызов в мире и стране, продолжает с честью выполнять выпавшую на его долю миссию.