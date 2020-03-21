Россия приостановит авиасообщение со всеми странами

На фоне пандемии коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Мера начнет действовать с 23 марта, сообщили в Росавиации.

Там пояснили, что исключение будет сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Напомним, за последние сутки в России выявили еще 61 случай заражения, всего в стране зарегистрировано 367 больных коронавирусом. В мире инфекцией заражены свыше 317 тыс., умерли более 13 тыс. ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. Власти всех стран принимают экстренные меры, закрывают границы и вводят карантин.