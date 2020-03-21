100 тысяч манатов на борьбу с коронавирусом от Gence Sherab-2

Компания Gence Sherab-2, осознавая социальную ответственность перед обществом, присоединилась к борьбе с коронавирусом в Азербайджане.

Для этих целей Gence Sherab-2 перечислила в созданный указом президента Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов. Решение об этом принял учредитель завода Gence Sherab-2 Намик Мамедов.

Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом президента Азербайджана 19 марта для обеспечения финансовой поддержки мерам, реализуемым в направлении борьбы с коронавирусом.