Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 19:21

Как сообщает агентство Bloomberg, правительство Венесуэлы закрыло почти все бензоколонки на территории страны. Из 1800 бензоколонок осталось работать лишь несколько десятков, и они будут обеспечивать горючим только военных, машины скорой помощи и частично транспорт, доставляющий продовольствие. Закрытие бензоколонок стало частью плана по борьбе с коронавирусом и объявленного президентом Мадуро карантина по всей стране. Однако истинной причиной этого закрытия стала неспособность властей справиться с жесточайшим дефицитом топлива. Местные нефтеперерабатывающие заводы работают лишь на 15 процентов своей мощности, а последняя партия бензина в размере 350 тысяч баррелей поступила в страну из--за рубежа три недели назад.

В этих условиях Мадуро принимает те же меры, что и в отношении дефицита продовольствия - он отдает полный контроль военным. В трех штатах страны - Зулии, Карабобо и Гуарико солдаты несколько дней назад заменили сотрудников нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и частных продавцов на всех бензоколонках. Эффект от этой акции не замедлил себя ждать - бензин стали продавать из-под полы спекулянты по 1 доллару за литр. Эпидемия коронавируса по сравнению с другими странами едва коснулась Венесуэлы. Там на сегодня зарегистрировано 70 случаев заражения, об умерших ничего не сообщается. Однако именно в Венесуэле коронавирус может стать общенациональной трагедией в гораздо большей степени, чем в других латиноамериканских странах, не говоря уже о государствах Европы, США или Китае. Здравоохранение, как и вся экономика здесь полностью парализовано из-за некомпетентности властей и тотальной коррупции, а также экономических санкций США. Как сообщает американская испаноязычная газета El Nuevo Herald местные больницы работают всего лишь на 8 процентов своей мощности. Чаще всего в них нет даже обычного мыла и питьевой воды, не говоря уже о сложных аппаратах для вентиляции легких—те попросту отсутствуют. И если число жертв коронавируса будет стремительно расти ( а иное, к сожалению, просто невозможно в условиях тотального отсутствия гигиены), то десятки тысяч людей будут лишены всякой медицинской помощи. Положение осложняется тем, что приказ Мадуро венесуэльцам сидеть по домам совершенно не выполняется в бедных густонаселенных районах городов, где люди, чтобы не умереть с голода, просто вынуждены искать какое-то пропитание и воду на улицах.

И ко всему еще противоречивая ситуация с двоевластием. На прошлой неделе Николас Мадуро обратился к Международному валютному фонду с отчаянной просьбой выделить Венесуэле 5 миллиардов долларов на преодоление кризиса. Ему было отказано- Мадуро не признан властями США и 50 других государств в качестве легитимного президента- главой государств для них является лидер оппозиции Хуан Гуайдо. В этих условиях все большее число венесуэльских экспертов говорит о том, что коронавирус может свалить Мадуро. Он в течение нескольких лет выжил в условиях международного остракизма и бесчисленных акций протеста внутри страны, порой весьма многочисленных. Причина устойчивости президента была одна- на его стороне до сих пор выступала армия. Однако теперь ситуация может измениться. Как считает Диего Мойа Окампос, ведущий специалист лондонского центра HIS Markit, анализирующего глобальные риски, вооруженные силы могут прийти к выводу, что ситуация выходит из--под контроля режима. Это случится, говорит эксперт, если публичные и частные больницы и госпитали будут полностью парализованы из-за большого числа заболевших, если начнутся масштабные грабежи по всей стране, а высокопоставленные чиновники правительства начнут бежать за границу, спасая свои семьи.