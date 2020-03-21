Коронавирус гуляет по всему Новому Свету актуальный комментарий

Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон

Как сообщает агентство Bloomberg, правительство Венесуэлы закрыло почти все бензоколонки на территории страны. Из 1800 бензоколонок осталось работать лишь несколько десятков, и  они будут обеспечивать горючим только военных, машины скорой помощи и частично транспорт, доставляющий продовольствие.

Закрытие бензоколонок стало частью плана по борьбе с коронавирусом и объявленного президентом Мадуро карантина по всей стране. Однако истинной причиной этого закрытия стала неспособность властей справиться с жесточайшим дефицитом топлива. Местные нефтеперерабатывающие заводы работают лишь на 15 процентов своей мощности, а последняя партия бензина в размере 350 тысяч баррелей поступила в страну из--за рубежа три недели назад.

В этих условиях Мадуро принимает те же меры, что и в отношении дефицита продовольствия - он отдает полный контроль военным. В трех штатах страны - Зулии, Карабобо и Гуарико солдаты несколько дней назад заменили сотрудников нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и частных продавцов  на всех бензоколонках.

Эффект от этой акции не замедлил себя ждать - бензин стали продавать из-под полы спекулянты по 1 доллару за литр.

Эпидемия коронавируса по сравнению с другими странами едва коснулась Венесуэлы. Там на сегодня зарегистрировано 70 случаев заражения, об умерших ничего не сообщается.

Однако именно в Венесуэле коронавирус может стать общенациональной трагедией в гораздо большей степени, чем в других латиноамериканских странах, не говоря уже о государствах Европы, США или Китае. Здравоохранение, как и вся экономика здесь полностью парализовано из-за некомпетентности властей и тотальной коррупции, а также экономических санкций США. Как сообщает американская испаноязычная газета El Nuevo Herald местные больницы работают всего лишь на 8 процентов своей мощности. Чаще всего в них нет даже обычного мыла и питьевой воды, не говоря уже о сложных аппаратах для вентиляции легких—те попросту отсутствуют.

И если число жертв коронавируса будет стремительно расти ( а иное, к сожалению, просто невозможно в условиях тотального отсутствия гигиены), то десятки тысяч людей будут лишены всякой медицинской помощи. Положение осложняется тем, что приказ Мадуро венесуэльцам сидеть по домам совершенно не выполняется в бедных густонаселенных районах городов, где люди, чтобы не умереть с голода, просто вынуждены искать какое-то пропитание и  воду на улицах.

И ко всему еще противоречивая ситуация с двоевластием. На прошлой неделе Николас Мадуро обратился к Международному валютному фонду с отчаянной просьбой выделить Венесуэле 5 миллиардов долларов на преодоление кризиса. Ему было отказано- Мадуро не признан властями США и 50 других государств в качестве легитимного президента- главой государств для них является лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

В этих условиях все большее число венесуэльских экспертов говорит о том, что коронавирус может свалить Мадуро. Он в течение нескольких лет выжил в условиях международного остракизма и бесчисленных акций протеста внутри страны, порой весьма многочисленных. Причина устойчивости президента была одна- на его стороне до сих пор выступала армия.

Однако теперь ситуация может измениться. Как считает Диего Мойа Окампос, ведущий специалист лондонского центра HIS Markit, анализирующего глобальные риски, вооруженные силы могут прийти к выводу, что ситуация выходит из--под контроля режима. Это случится, говорит эксперт, если публичные и частные больницы и госпитали будут полностью парализованы из-за большого числа заболевших, если начнутся  масштабные грабежи по всей стране, а высокопоставленные чиновники правительства начнут бежать за границу, спасая свои семьи.

В далеком 1989 году в Каракасе произошел бурный социальный взрыв. Сотни тысяч жителей вышли на улицы с антиправительственными лозунгами. Их недовольство было связано с тем, что власти повысили цену на бензин на 30 процентов. Тогда в столкновениях с армией сотни людей погибли, тысячи были ранены. А что произойдет сейчас, когда люди лишились всякого доступа к горючему?

Крах нынешнего правительства неизбежен. Проблема для страны и всего международного сообщества в том, что если в стране произойдет военный переворот, то к власти вряд ли придет оппозиционер Гуайдо, это будет друг  нарко-генералов, который вряд ли станет лучше Николаса Мадуро.

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