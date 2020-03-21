Грузия временно открыла переход через «Красный мост»

Для граждан Грузии, возвращающихся из Армении и Азербайджана, переходы будут действовать на КПП "Садахло" (граница с Арменией) и КПП "Красный мост" (граница с Азербайджаном), сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом, которое продлится до 21 апреля.

Отмечается, что через эти же контрольно-пропускные пункты могут вернуться на родину граждане Армении и Азербайджана. Переход будет возможным с 10:00 до 18:00.

"Через другие контрольно-пропускные пункты люди пропускаться не будут, решение принял Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром Грузии", - подчеркивается в сообщении.