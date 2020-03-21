Bakcell взяла на себя часть фронта борьбы с коронавирусом

В связи с распространением коронавируса по всему миру компания Bakcell присоединилась к широкомасштабным мероприятиям, осуществляемым по всей стране. С целью внести свой вклад в обеспечение безопасности своих клиентов, сотрудников, а также всех жителей Азербайджана компания разработала план действий и всесторонних коммуникаций для всех слоев и различных возрастных групп населения страны.

1.5 миллиона манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Будучи одной из крупнейших компаний в стране, с одной из самых масштабных стратегий корпоративной социальной ответственности, Bakcell ответила на призыв президента Азербайджана и перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эта сумма была перечислена из общего бюджета в 5 млн манатов, выделенной NEQSOL Holding, в состав которого входит и Bakcell.

Закуплено самое современное медицинское оборудование и экспресс-тесты

Чтобы поддержать усилия правительства, направленные на предоставление населению высококачественных медицинских услуг для борьбы с COVID-19, Bakcell выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан новейших медицинских средств и оборудования. Благодаря этому, стало возможным приобретение специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это оборудование и тесты будут доставлены в специальные центры в соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Специальная акция для невидимых героев и людей на карантине

Bakcell не забыла о людях, которые в настоящее время находятся на карантине, а также о невидимых героях - врачах, которые заботятся о гражданах, находящихся на карантине. Сотрудники Bakcell готовят для них специальный сюрприз и отправят рукописные открытки с теплыми словами признательности за их тяжелую работу. Также открытки с сообщениями поддержки будут отправлены людям на карантине.

Кроме того, Bakcell предоставит медицинским работникам карантинных центров карты оплаты в размере 100 манатов, а также карты оплаты на сумму 50 манатов всем людям, которые в настоящее время находятся на карантине, чтобы они могли оставаться на связи со своими родными и близкими.