В Германии запретят собираться более чем по двое. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По данным источников, кабинет министров Германии и правительства федеральных земель по итогам телефонной конференции договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, будет объявлено о запрете контактов между тремя и более людьми. Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей.

Ожидается, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует общественность позже. При этом не исключается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить из дома без острой необходимости.