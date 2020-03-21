В России уже более 350 больных коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Новые случаи зафиксировали в шести регионах страны, большинство из них — 54 — выявили в Москве. По двое инфицированных обнаружили в Кировской области и Удмуртии, по одному — в Брянской, Архангельской и Новгородской областях. Как отметили в оперштабе, все они в течение последних двух недель посещали страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 306 до 367.