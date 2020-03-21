Еще 4 компании присоединились к борьбе с коронавирусом

Под руководством президента Ильхама Алиева реализуются комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.

Еще четыре компании - AzNest, Avalon 12, Lotus Co и Aqrikon присоединились к призывам президента и выразили свою поддержку.

Эти компании, известные своими проектами по социальной поддержке граждан из чувствительных групп, также продемонстрировали свою поддержку государству в таком общенациональном вопросе, как борьба с пандемией.

Каждая из четырех компаний направила в созданный по указу президента Фонд поддеожки борьбы с коронавирусом по 25 тысяч манатов.