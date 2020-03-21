Пласидо Доминго подхватил коронавирус

Коронавирусом заразился испанский оперный певец Пласидо Доминго. Об этом он сообщил сам в соцсети.

«Я считаю своим моральным долгом сообщить вам», — написал тенор. Он также добавил, что ему и членам его семьи врачи не разрешают пока контактировать с внешним миром.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у актера Тома Хэнкса и его супруги, а также у украинского депутата Сергея Шахова, актрисы Ольги Куриленко.

Напомним, в мире этой инфекцией заражены уже 317 тыс. человек, более 13 тыс. умерли.