ВОЗ: Вакцина от коронавируса будет через год

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Так считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его цитирует ВВС.

По его словам, необходимо подтвердить, что вакцина эффективна и безвредна, а затем произвести ее в таком количестве, чтобы хватило на всех. Лекарство получат миллиарды людей, и оно должна быть абсолютно безопасным, добавил он.

Райан подчеркнул, что все это займет по меньшей мере год, но это не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать.

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