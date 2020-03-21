Universal Pro перечислила деньги в Фонд борьбы с коронавирусом

Успешно работающее более 10 лет в строительном секторе ООО Universal Pro, следуя призыву главы государства, подключилось к кампании по борьбе с коронавирусом.

Для этих целей компания перечислила в созданный указом главы государства Фонд помощи борьбе с коронавирусом 30 тысяч манатов.

Компания Universal Pro осуществляет деятельность с 2010 года и является официальным представителем нескольких компаний в Азербайджане. Помимо строительных материалов, компания также занимается продажей оборудования для нефтегазовой сферы.