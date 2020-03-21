Икрам Нур, автор haqqin.az 20:44

Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. Вчера, 21 марта, впервые за более чем неделю число жертв стало спадать, а не расти. «С полудня 20 марта - И.Н. к сегодняшнему выявлено 966 новых случаев заражения коронавирусом в стране, число заболевших возросло до 20 тысяч 610. С учетом гибели 123 больных, общее число жертв в результате заболевания достигло 1556», - сообщил в своем Twitter советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Иран стал одной из главных жертв Covid-19. Причины того, почему так произошло именно с этой страной - еще предстоит выяснить инфекционистам, вирусологам, бактериологам и специалистам в области санитарии, но факт остается фактом: именно здесь до недавнего времени сохранялась самая высокая смертность от вируса, 5,2%. И именно в Иране инфекция поразила – по состоянию на сегодняшний день - наибольшее количество высокопоставленных персон. Член иранского парламента Абдулреза Месри сообщил, что среди депутатов меджлиса есть 23 человека, инфицированных Covid-19. Также заразились вирусом первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, вице-президент ИРИ Масуме Эбтекар, Али Акбар Велаяти - советник Верховного, Мохаммад Садр - член Совета по определению целесообразности, министр туризма, культурного наследия и ремесел, министр торговли, промышленности и шахт. Среди больных - заместитель министра здравоохранения, возглавлявший правительственную группу по борьбе с коронавирусом Ирадж Хариричи и руководитель службы экстренной медицинской помощи Пирхоссейн Куливанд. За те недели, в течение которых в Иране бушует коронавирус, он, к сожалению, унес жизни таких государственных деятелей как член Совета по целесообразности Мохаммад Мирмохаммади, советник министра иностранных дел Хосейн Шейх аль-Эслам, Ахмад Тойсеркани - советник главы судебной власти ИРИ Ибрагима Раиси, Фарзад Тазари - заместитель главы управления по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал КСИР Насер Шаабани, прослуживший в Корпусе 37 лет, Мохаммад Ходжа Аболькасеми — важная персона в разведывательных и силовых кругах, Мохаммад Реза Рахчамани – видный политический деятель либерально-реформаторского крыла, как минимум три депутата Маджлиса нового созыва и трое высокопоставленных командиров КСИР.

Covid-19 распространился по всем 31 провинциям Ирана всего за 16 дней. Кроме того, 16 стран заявляют, что первые случаи заражения вирусом попали к ним именно из Ирана. Это Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, ОАЭ, Канада, Пакистан, Грузия, Эстония, Новая Зеландия, Беларусь, Азербайджан, Катар и Армения. Такой размах, охват инфицированных и скорость распространения вполне достаточны для того, чтобы общественность как минимум с недоверием относилась к официальной статистике заболевших. Замечу лишь, что подобная ситуация – ничуть не уникальна. Вспышка коронавируса в любой стране сопровождается нервозностью, легкой общественной истерией и, как следствие, стремительным распространением самых невероятных слухов о тысячах тайно захороненных, горах трупов, сжигаемых армейскими огнеметами – и прочим бредом. Наслышались уже за эти два месяца, начитались, знаем. А когда маслица в костерок начинают по самым разным причинам плескать «доброхоты»: млеющие от запахов мертвечинки падальщики из псевдонезависимых СМИ, политические недоброжелатели и возбуждающиеся на любой хайп «эксперты» - такая фантасмагория образуется, что хоть святых выноси. Между тем ряд аспектов происходящего в Иране вполне объяснимо в рамках логики и здравого смысла, никаких конспирологов и хиромантов привлекать не нужно. Эпицентром распространения инфекции стал Кум, религиозно-духовное сердце Ирана, центр паломничества мусульман-шиитов со всего мира. Здесь ведущие исламские священнослужители страны, сюда ежегодно прибывают около 20 миллионов иранцев и еще и 2,5 миллиона иностранцев, которые собираются вокруг многочисленных святынь.

Место для распространения вируса просто идеальное, число случаев заболевания после появления здесь инфекции начало стремительно расти. Но - вместо того, чтобы быстро изолировать Кум, местные власти выступали за то, чтобы паломники продолжали посещать город. В чем их полностью поддерживало местное духовенство: «Скрытые руки врага» стоят за чрезвычайными медицинскими рекомендациями чиновников». Потребовалось личное вмешательство Верховного лидера Али Хаменеи, который 3 марта заявил: «Не следует игнорировать эти рекомендации, потому что Бог обязал нас к ответственности в отношении своего здоровья и здоровья других. Следовательно, всё то, что способствует здоровью общества и нераспространению этой болезни является благим поступком, а все то, что способствует его распространению - предосудительным деянием». Появление и начальный период распространения Covid-19 пришлись на празднование 41-й годовщины Исламской революции и выборы в парламент. То ли власти отмахнулись от предупреждений врачей и не отнеслись к ним серьезно, то ли чиновники решили скрыть тот факт, что коронавирус пришел в Иран, чтобы не срывать государственные мероприятия – установит следствие. Но своевременные меры приняты не были, дав инфекции еще один шанс вырваться на «оперативный простор». Недооценка опасности, использование коронавируса во внутриполитических разборках, самоуверенность и самонадеянность, которой порою страдают иранские власти привели к тому, что коронавирус стремительно распространился по стране, вырвался за ее пределы и собирает с Ирана дань человеческими жизнями – не разбирая, кто перед ним – простой гражданин или генерал КСИР, почтенный священнослужитель или депутат, консерватор или либерал.

Отключите здравый смысл, станьте заложником своих идеологических фантазмов, беззаветно политиканствуйте – и коронавирус возьмет свое. Так, судя по всему, должен звучать для остальных «иранский урок» Но происходящее, при всем его трагизме – для Ирана не приговор. Исламская республика, видимо, опять выстояла, и инфекция, судя по всему, уже ослабляет свою хватку. Оказалось, что для успеха в борьбе со смертельной опасностью можно и нужно гибче относиться к тому, что еще вчера казалось немыслимым. Несколько аятолл, включая верховного, издали фетвы против традиционного обмывания покойных. Цель - оградить от коронавируса тех, кто обмывает тела перед похоронами. Впервые с момента создания Исламской республики в 1979 году отменены пятничные молитвы. Пытаясь предотвратить распространение болезни в переполненных тюрьмах, 155 тысяч заключенных были временно освобождены. В том числе политзаключенные - например, Назанин Загари-Рэтклифф, британка иранского происхождения, сотрудница благотворительной организации. Правительство также ввело ограничения на поездки внутри страны, особенно на север Ирана, который входит в красную зону. В стране также приняты строгие процедуры цифрового медицинского контроля в аэропортах и на транспортных терминалах для выявления возможных инфекций. Прекращено авиасообщение с эпицентрами эпидемии в стране и за рубежом. Все школы, университеты, театры, кинотеатры, а также шиитские святыни закрыты. Массовые мероприятия, в том числе пятничные намазы отменены. Где это возможно, введен карантин. На карантине всё курорты. Учреждения, как правило, перешли на удаленный метод работы с помощью компьютеров. Интернет-трафик увеличивается на 40%, поскольку иранцы работают из дома. Торговые центры стали почти пустыми. Рядом с банкоматами и дверями лифтов появились специальные палочки-спички, предлагая иранцам возможность нажимать кнопки, не касаясь пальцами потенциально зараженных коронавирусом металлических поверхностей. На публике некоторые мужчины больше не пожимают руки и не целуются в знак приветствия, а вместо этого стучат друг о друга ботинками. В соответствие с распоряжением властей сформирован «Национальный штаб по борьбе с коронавирусом и профилактике заболевания» во главе с министром здравоохранения. Задействованы Корпус стражей исламской революции (КСИР) и сухопутные силы Армии. Заместитель командующего КСИР контр-адмирал Али Фадави заявил, что Корпус создал постоянную базу «Шафа» для борьбы с коронавирусом в стране. Ксировская база сотрудничает с Национальным штабом по борьбе с коронавирусом и профилактике заболевания.