Испания все же решилась на закрытие границ

Из-за коронавируса Испания на 30 дней ограничивает въезд граждан других стран. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По его словам, запрет не касается живущих в Испании, перевозчиков, врачей и всех доказавших форс-мажорные обстоятельства.

Сейчас в Испании насчитывается 28,5 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 1720 человек. Испания находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса. На первом и втором — Китай и Италия. Всего в мире инфекцией заражены более 317 тыс., умерли свыше 13 тыс. В России официально подтвердили 367 случаев заражения.